Özcan, Özgür Özel’in ABD ziyareti sırasında CHP üyeleriyle buluşmamasını ve programına ilişkin detayları eleştirerek, bu durumu sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Paylaşımlarında Özel’in New York’taki Wolfgang Puck restoranında özel soslu biftek yemesini eleştiren Özcan, ziyaret sırasında Türk toplumu ve CHP üyeleriyle bir araya gelinmediğini vurgulamıştı. Bu eleştirilerin ardından Özcan’ın CHP ABD Temsilciliği görevinden alındığı açıklandı.

Özcan’dan Tepki: “Korku İmparatorluğu CHP’de Kurulmamalı”

Kesin ihraç talebi üzerine Gazeteci Barış Terkoğlu’na açıklamalarda bulunan Yurter Özcan, 15 yıldır üyesi olduğu CHP’den ihraç talebinin bir sosyal medya eleştirisi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Özcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sözlerimin arkasındayım. Hakaret veya iftira içermeyen bir eleştiriye tahammül edemeyen bir siyasinin, gerçek anlamda AKP iktidarı ile mücadele edeceğine inanmıyorum. CHP’nin kurucu değerleri arasında ifade özgürlüğü ve parti içi demokrasi vardır. Bu değerlerden uzaklaşmak partiyi çürütür ve eleştirdiği anlayışa benzetir.”

Tarihi Miras ve Parti İçi Demokrasi Vurgusu

Özcan, CHP’nin tarihsel misyonuna atıfta bulunarak parti içi demokrasinin önemine dikkat çekti. Eleştirinin CHP’nin kurucu liderleri Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye dahi yapıldığını hatırlatan Özcan, özgürlükçü bir anlayışın korunmasının partinin varlık sebebi olduğunu savundu.

Eleştiri Konusu Paylaşım

Yurter Özcan, X platformunda yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ve programını şu sözlerle eleştirmişti:

“Özgür Bey, New York’ta Central Park’ta gezmek veya ultra lüks bir restoranda biftek yemek yerine CHP’lilerle buluşmuş olsaydı, bu eleştiriler kendisine doğrudan iletilebilirdi. ABD’nin 52 değil 50 eyaleti vardır. Yurtdışında oy kullanma organizasyonları sırasında gönüllü olarak büyük bir özveriyle çalıştık ve hiçbir terör örgütü sızması iddiası yaşanmadı.”

CHP Disiplin Kurulu Süreci Başladı

Yurter Özcan’ın açıklamaları ve eleştirileri, CHP içinde parti içi demokrasinin işleyişine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Özcan’ın kesin ihraç talebiyle sevk edildiği sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Haber Merkezi