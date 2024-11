AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan,x sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Vatan sevdalılarının, bayrak sevdalılarının, milletimize hizmet sevdalılarının birliğidir!

Her yerde, her alanda , her zaman bayrağımızı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü savunanlarla aynı saftayız!

Bayrağımız ve devletimizle derdi olanlarla, terör ve teröristi övünlerle "ASLA YAN YANA OLMAYIZ"

Bugün, Büyükşehir Belediye Meclis Gurubunda, terör örgütü yandaşlığı yapan CHP'li temsilcileri protesto eden Cumhur İttifakı Meclis üyelerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

