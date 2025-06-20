

İsrail – İran savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş, İsrail’in tüm Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmek istediğini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Balakuş, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’yi adeta kan gölüne çeviren Siyonist İsrail, sonrasında Lübnan ve Suriye’de hava harekatı düzenlemişti. Gazze’de henüz göz yaşı dinmemişken, İsrail ve ABD’nin ‘nükleer’ konu üzerinden İran’ı medyada hedef aldığını gördük. ‘Nükleer’ konu başlığı ile ABD ile İran tarafları müzakere görüşmelerine başlamadan hemen önce İsrail’in İran’a saldırı başlatması, ABD’nin müzakerelerden vazgeçmesini ve Orta Doğu’yu yeniden ateşe atma projesi olduğunu düşünüyoruz. Geldiğimiz noktada ise akla ziyan açıklamalar ile gündem çok farklı yerlere gidiyor”

İSRAİLLİ BAKANLAR AKIL TUTULMASI YAŞIYOR

İsrailli bakanların akıl almaz açıklamaları ile resmen insan aklı ile dalga geçtiğini belirten Balakuş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Bakın Gazze’de bombalanmadık bir yer bırakmayan İsrail’in bakanları, son günlerdeki açıklamaları ile adeta insan aklı ile dalga geçiyor. Bir bakan çıkıp açıklama yapıyor ve diyor ki, “İran’ın hastaneyi vurması bir savaş suçudur. İnsanlık bu noktada susmamalı”… Sormazlar mı siz Gazze’de neler yaptınız. Bombalanmadık, operasyon düzenlemedik hastane mi bıraktınız? Öte yandan farklı bir bakan diyor ki, “Dünya kamuoyunu susmamaya davet ediyoruz”… 50 bin küsür insanı katleden bir sözde ülkenin bakanlarının ifadeleri resmen akıl tutulmasıdır”

“EN ÇOK TEHLİKEDE OLAN İNSANLARDAN BİRİ OLDUĞUNU ANLARDI”

İsrail’in Türkiye’ye bakış açısını bir gazetecinin özetlediğini belirten Balakuş,

“Bir gazeteci çıkıp diyor ki, “Hamas’ı penaltılarla yendik. Yarı finalde İran’ı yendik. Finalde Türkiye var”. Şimdi bu insanlara aslında cevap vermek bile laf israfı. Ama halkımızın bu konularda tepki göstermesi ve bizlerin de bu konuda susmaması gerekiyor. Bu sözde gazeteci, sanırım ‘Anadolu milleti’ni tanımıyor. Eğer tanıyor olsaydı, şu anda dünyada en çok tehlikede olan insanlardan biri olduğunu anlardı” dedi.

ATEŞ ÇEMBERİ BİZE DOĞRU GELİYOR

İran’dan gelecek bir göç dalgasına karşı tampon bölge kurulması gerektiğini belirten Balakuş,

“Hükümetin olan biteni iyi analiz etmesi lazım. Şu durumda ateş çemberi bize doğru geldiğini artık sağır sultan biliyor. Bu konuda önlemlerin alınması gerekiyor. Bir yandan bakıyorsunuz İranlı vatandaşlar ülkemize giriş yapıyor. Türkiye ikinci bir göç dalgasını kaldıramaz. Biz sivillerin zarar görmesini elbette istemiyoruz ama ‘tampon bölge’ konusu içten içe ele alınmalıdır.

Aynı zamanda İsrail’den Güney Kıbrıs Rum tarafına akın akın insan seli var. Son gelen haberlere göre ise sayıların artması ile birlikte otellerde yer kalmamış ve bazı okulları İsrailliler konaklasınlar diye konaklama alanına çevirmişler. Biliyorsunuz bu adamlar mültecilere karşıydılar. Anlat istediğim şu ki, Ege’deki adaların dahil ABD üstüne çevrildiği yönünde çok daha önce basına birçok haber yansıdı. Bu konuda kesinlikle bir şeylerin yapılması gerekiyor. Tüm önlemler alınmalı”

Balakuş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Her ne olursa olsun, söz konusu vatan olduğunu da muhalefet yapmaya zaman kalmaz. Bunu açık sözlülük ile ifade ediyoruz. Ama bunun öncesinde de yapılması gereken şeyler olduğunu ifade ettik. Eğer birilerinin gözü gelip bizim topraklarımıza dönerse, o gözleri oymasını iyi biliriz”

Kaynak: BÜLTEN