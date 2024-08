AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İsrail’in dünyanın gözünün içine soka soka cinayetler işlediğini ve dünyanın da bunu seyrettiğini belirterek, "İnşallah bu zalimler, insanlık düşmanları, soykırımcılar durdurulacak ve kardeşlerimiz orada iki devletli çözüme kavuşacaktır. Türkiye de bunun bayraktarlığını yapıyor, yapacak. Şimdi Haniye’yi şehit ediyorlar. Haniye’nin inançlarını şehit edebiliyor musun, yok edebiliyor musun?" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın 56. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Gücün vicdansızlar elinde nasıl zulme dönüştüğünü, dünyanın gözünün içine soka soka cinayet şebekesi bu cinayetleri işliyor ve dünya da seyrediyor. Gücü elinde bulunduranlar, zalimlerle iş birliği yapıyorlarsa zulme ortaktır ve zalimdirler. Şimdi 2 bin 500 yılın davasını güdüyorlar. Peki, 500 yıl önce İspanya’da yerle bir edilirken evleriniz, insanlarınız, oradaki Yahudiler katledilirken, sürgüne gönderilirken, kim bağrını açtı, kime sığındılar? Osmanlı’ya. Osmanlı, zulme ’dur’ dedi ve bağrını açtı, onları kabul etti. Ey İsrail, sığındıkları yerde çocukları öldürerek, ancak katil devlet olursun. Büyük devlet olmak istiyorsan Osmanlı’yı örnek al. İnsanlar zulme uğradıklarında sana sığınıyorlarsa sen büyük devletsin. Sığındıkları yerde insanları, bebekleri, ambulansları bombalayıp hastaları öldürüyorsan bırak o hülyaları, sen katil bir devletsin, sen devlet bile değilsin. Senin haddine mi Birleşmiş Milletlerde dünyanın gözünün içine baka baka yaptığın zulmün altını çizen ve onu dünyaya haykıran, mazlumların hakkını da dünyada savunan Recep Tayyip Erdoğan’a laf etmek? Hadi oradan. Gerçekten dayanamıyoruz ama elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. İnşallah bu zalimler, insanlık düşmanları, soykırımcılar durdurulacak ve kardeşlerimiz orada iki devletli çözüme kavuşacaktır. Türkiye de bunun bayraktarlığını yapıyor, yapacak. Şimdi Haniye’yi şehit ediyorlar. Haniye’nin inançlarını şehit edebiliyor musun, yok edebiliyor musun? Haniye ne istiyordu? Memleketine, insanına hizmet ve ülkesine bir devlet. Herkesin hakkı değil mi? Alçaklığın gideceği bir yer yok, vakur duruşun kazanacağı çok şey vardır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Biz, mücadelede sabır istiyoruz, mücadelede ayaklarımız geri gitmesin, tereddüt etmeyelim diye. Allah’ın izniyle oradaki kardeşlerimiz de her durumda dimdik, vakur duruşlarını hiçbir zaman bozmadılar” diye konuştu.

Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişmelere de değinen Ala, “Pandemiden sonra dünyada ekonominin seyri değişti. Türkiye Yüzyılı bir büyük hedeftir ve o hedefe giderken yapılacak olanları yapacak olan da bu AK kadrodur. Bunu bilelim. Orada birtakım görüşmeler yaptık. Türkiye, sürekli görüşmelerini yapıyor. Geldiler, burada da yatırım yaptılar. Yatırımları, üretimi arttıracağız. Elbette bir seçim oldu ve seçimin sonucunda olan biteni de en ince ayrıntılarıyla bilin ki genel merkezde masaya yatırmışız ve didik didik ediyoruz. Millet bize bir mesaj vermişse onu olduğu gibi almak boynumuzun borcudur, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Biz, millete hizmet için kurulmuş bir partiyiz. Milletin değerleriyle uğraşmak, didişmek için değil, istikamet üzere durduğumuzda aldığımız mesafeye Türkiye siyasi tarihi şahittir. Tabii vatandaşlar burada sandığa gittiğinde de değerlendirmesini yapar. Her zaman onların yaptığı değerlendirme doğrudur ve onun mesajını alamayan varsa yanlışı o yapıyor. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum; 2007-2008’de de dünyada önemli bir ekonomik kriz ve daralma olmuştu. Her yeri etkilemişti, eksi büyüme yaşanmıştı. 2009’da da yerel yönetim seçimlerinde yüzde 38 çıktı. AK Parti, 48-50, oralara alışmış. Referandumlarda 69,5 almışız. Sonra 58 aldık. Tabii 50’lere alışmışız, 38 alınca ciddi bir sarsılma oldu ama AK Parti asla gerilemez. Gerilir ama gerilemez. O gerilmesi de yay gibidir, daha ileriye ok atalım, daha ileriye hedeflere koşalım diye” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise, “Tarih boyunca olduğu gibi mazlumlara, kanı haksızca dökülen kardeşlerimize her zaman sahip çıkacağız. Tarihi bir sorumluluğumuzdur. Ama o siyonistlerin hedefinde Anadolu’yu paylaşmak vardır. Onların sapık ideolojilerinin asıl bizi tehdit ettiğinin de farkındayız. Dolayısıyla bizim de Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’tan ibaret değil, dünya siyonizmi karşısında da vatanımızı ve milletimizi koruyacağımızı herkesin iyi bilmesini istiyorum” dedi.

Yıldırım Belediyesi Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Başkan Vekili Oktay Yılmaz, “Belki bugün bizim aldığımız sonuçlar, bizim dağınıklığımızın sonucudur. Onun için birlik ve beraberlik işin besmelesi deyip, inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Türkiye’nin kaderi ve AK Parti’nin hedefleri birbirine sımsıkı bağlıdır. Türkiye’nin geleceği, güçlü bir ekonomi üzerine inşa edilecekse bu ancak bizimle, AK Parti ile gerçekleştirilebilir. Çünkü biz bu ülkenin kaynaklarına ve gücüne yürekten inananlarız. Bizler, ekonomimizi daha da güçlü kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Geleceğin Türkiye’si için her konuda lider bir ülke hedefi varsa bu ancak bizimle mümkün olacak. Gençlerimizin hayal ettiği Türkiye’nin anahtarı AK Parti’dir. Bu bayrağı bizlerden teslim alacaklar gelene kadar görevimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin son 20 yılındaki tüm kazanımların en büyük kahramanı teşkilatımızdır. Son seçimlerde ülke genelinde aldığımız sonuçlar hepimiz için bir uyarı niteliğindeydi. Bu sonuçları bizden bekleneni gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Milletimizin beklentilerini karşılamak ve onlara en iyi hizmeti sunmak için ne gerekiyorsa yapacak ve güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.