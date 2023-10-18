İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası birçok siyasiden açıklamalar art arda açıklamalar yapıldı. Açıklama yapanlardan biri de Vatan Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ferak oldu.

Ferah'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

Yüreklerimiz Filistin’le çarpıyor. Türk Milleti ve bütün insanlık Filistin davasıyla beraberdir. Filistin’de İsrail siyonizmini yerle bir eden kardeş halkımızı ve hepimiz için mücadele eden kahraman kardeşlerimizi selamlıyoruz.

Buraya ağlanıp sızlanmaya, dizimizi dövüp dağılmaya gelmedik.

Uluslararası toplum dedikleri Batı dünyasına ‘durdurun’, ‘ses çıkarın’ çağrıları yapmaya da gelmedik.

Onların ciğeri de medeniyetleri gibi çürümüş.

Onların vicdanları da Amerikan işgali altında.

Bugün hepimiz Filistin davasının başarısına kilitlendik. Şehitlerimizi yüreklerimize gömüyoruz. Onlara olan borcumuzu ödemek için Emperyalist ve Siyonist zulmün son bulması için omuz omuza veriyoruz.

Ancak gelinen aşamada ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı, Gazze’deki vahşete karşı lanetlemeler, kınamalar, sözlü tepkiler yetmez. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık harekete geçme zamanıdır. İçimizi rahatlatmak için değil, sonuç almak için meydanlardayız.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, Kürecik Üssü’nde, İncirlik Üssü’nde Ankara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da çözüm için toplanıyoruz. Her eylemimiz, mücadelenin başarısına hizmet etmek içindir.

Yüksek ses çıkararak kazanılmış bir savaş yoktur. İsrail’e veya dünyaya çağrılar yaparak önlenecek bir savaş yoktur. Savaş güçle kazanılır. İşte burada üzerimize düşen sorumluluklar vardır.

Filistin direnişini destekliyorsak, Türkiye’nin güvenliğini istiyorsak, siyonizmin ve emperyalizmin yenilgisini istiyorsak, AK Parti Hükümeti dış politikasını derhal değiştirmelidir.

Buradan, mücadelenin başarısı için Bağımsız Filistin için, Türkiye için doğru eylem çizgisini ve somut çözüm önerilerimizi Hükümetimize sunuyoruz.



1- Suriye ile derhal, her alanda iş birliği yapılmalıdır. Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Irak ortak harekâtla Suriye’nin kuzeyindeki ABD-İsrail güdümlü bölücü terörü bitirir. PKK-DEAŞ ve bütün terör örgütleri temizlenir. En önemlisi, İkinci İsrail Planına en büyük darbe vurulur. Komşularımız buna hazırdır. Sadece bu adım dahi, dünya dengelerini değiştirir ve Filistin’e en büyük destek olur.

2- ABD ve NATO tarafından kullanılan İncirlik ve Kürecik üsleri derhal bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tam denetimine alınmalıdır. ABD ve NATO askerleri ülkelerine gönderilmelidir.

3- Yanlış Ukrayna politikasından acilen vazgeçilmelidir. Bugün Ukrayna Filistin’e karşı İsrail’le beraberdir. Kiev sokaklarında İsrail bayrakları dalgalanmaktadır.

4- İsveç’in NATO üyeliği derhal reddedilmelidir. Türkiye NATO’dan çıkmalıdır.

5- Batılı finans merkezlerine bağlı, iflas eden Atlantikçi borçlanma ekonomisi derhal terk edilmelidir.

6- Yurtdışına kaçırılan, halkımızın alın teriyle kazanılmış 500 Milyar Doları Türkiye’ye acilen getirilmelidir.

7- KKTC’nin tanınması için, Türkiye gibi NATO tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelerden başlayarak doğru strateji ve eylem planı hayata geçirilmelidir.

İşte bu adımlar dünya dengelerini değiştirir.

ABD-İsrail güdümlü bölücü terörü bitirir.

Emperyalistleri Batı Asya’dan defeder.

Siyonist zulmü tarihe gömer.

Filistin davasını başarıya ulaştırır.

Kesin çözüm için bu siyasetleri Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sesleniyoruz. Türkiye ancak bu çözümlerle aydınlığa, refaha ve insanlık davasına zaferlerine ulaşabilir.

Bütün Milletimizi, toplum öncülerimizi, kamuoyunu bu siyasetler etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Çözüm buradadır. Filistin davasında sonuç almanın yolu buradadır. Gazze’ye destek buradadır. Söz, Türkiye hükümetindedir. Durmayalım, korkmayalım, beklemeyelim. Mazlumların umudu olmak budur.

Türkiye Suriye, İran, Rusya Filistin için, bütün mazlum milletler için ABD ve İsrail saldırganlığına karşı el ele vermelidir!

Başkenti Kudüs olan, toprak bütünlüğü sağlanmış, Bağımsız Filistin için savaşan fedailere selam olsun!

HASAN HÜSEYİN FERAH

Vatan Partisi İnegöl İlçe Başkanı

