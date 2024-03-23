Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi ile ilgili basın toplantısında konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "AK Parti ve Cumhur İttifakı bayrağını sonuna kadar şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu kutlu dava bizim geleceğimizin davası. Yarın kutlu bir zaferin başlangıcını yapacağız" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yarın saat 14.00’te Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi hakkında basın toplantısı yaptı. Kurum konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Murat Kurum’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer eşlik etti. Basın toplantısı sonrası miting alanını gezen Kurum, yetkililerden mitingle ilgili bilgi aldı.

"31 Mart’ın provasını yapacağımız kutlu bir güne hazırlanıyoruz"

Basın toplantısında konuşan Kurum, “76 gündür sahadayız. Yeniden İstanbul, sadece İstanbul diyerek vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. 31 Mart’ta kazanacağımız zafer öncesi yarın Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle, buradaki tüm ilçe belediye başkanlarımızla, Cumhur İttifakı’mızla birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde olacağız. 31 Mart’ın provasını yapacağımız, burada o coşkuyu yaşayacağımız kutlu bir güne hazırlanıyoruz. Heyecanlıyız çünkü görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar. Vatandaşlarımız yarın bir bayram havasında buraya gelecek. Bu kutlu şehrin geleceğine hep birlikte sahip çıkacağız. Bu şehri bize bırakılmış bir emanet olarak görüyoruz. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızı, meselenin İstanbul’un geleceği olduğunu net bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Bu şehir şu süreçte gerçekten çok yoruldu, çok bunaldı. Burada yaşamanın çile haline geldiği, deprem korkusunun her geçen gün arttığı, vatandaşlarımızın huzursuzluğunun ve güvensizliğinin arttığı bir ortamla karşı karşıyayız. İlgisizlikten ve sevgisizlikten yorulmuş bir İstanbul var. İstanbul, buradaki tüm kardeşlerimizin sevgiyle, hoşgörüyle yaşadığı, hepimizin mutlu olduğu bir şehrimizdi. Biz o mutluluğu ve huzuru istiyoruz. O huzuru 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla birlikte yeniden tesis edeceğiz. İstanbullu kardeşlerimizi o özlediği hizmetlere, AK Parti’yle başlamış olduğu sosyal belediyeciliğe yeniden kavuşturacağız” dedi.

"Yarın kutlu bir zaferin başlangıcını yapacağız"

“76 gündür tüm teşkilatlarımız, vekillerimiz, belediye başkanlarımızla sahada hayallerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz” diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00’da burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Aslında burada 31 Mart akşamı Saraçhane’de yapacağımız bayramın bir provası olacak. Biz bu coşkuya tüm İstanbul’u davet ediyoruz. Hangi partiden olursa olsun bu coşkuyu burada hep birlikte yaşayalım istiyoruz. Bu buradaki birlik beraberlik İstanbul’un geleceği adına karar vereceğimiz sürecin sevinci olacak. Biz herkesi bu yolda yürümeye davet ediyoruz. Herkesi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Yarın tüm Türkiye’nin ve İstanbul’un kalbinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde atacağı buluşmada biz de yine o birliği o çağrıyı yapacağız. Bu yolda sağlam adımlarla, sağlam adamlarla 31 Mart bayramını yaşayacağız. 76 gündür sahada çalışıyoruz. Ailemizden çok teşkilatlarımızla vakit geçiriyoruz ve fedakarca bir çalışma yaptılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı bayrağını sonuna kadar şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu kutlu dava bizim geleceğimizin davası. Yarın kutlu bir zaferin başlangıcını yapacağız.”

"Bizim alnımız ak, malımız, mülkümüz her şeyimiz ortada"

Program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, kendisine yöneltilen "Mal beyanınızda bulunan Kağıthane’deki evin projesine bakanlık döneminizde ÇED olumlu raporu verdiğiniz iddiası var. Bu konuda ne diyeceksiniz" sorusuna ise, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ülkenin her yatırımına, büyük olan tüm projelere ÇED raporu veririz. Siz bir şey bulamadığınız için, illa bir şey bulmak üzere çalışma yaptığınız için ne arasanız nafile, bulamayacaksınız. Bizim alnımız ak, malımız, mülkümüz her şeyimiz ortada. Bu ülkede 9 sene genel müdürlük yapmış, 5 sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, milyarlarca liralık ihaleleri yapmış ve alnımızın akıyla milletimize vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olan bir kardeşinizim. Bugün de İstanbul’da Cumhur İttifakı adayıyım. Bu gururla bu hizmetleri yapacağım. Bu gururla inşallah 1 Nisan’da vatandaşımızın, İstanbul’umuzun hakkını, hukukunu koruyacağım. İstanbul’un parasını İstanbul’a harcayacağım. İstanbul’un kaynaklarını kendi geleceğim için harcamayacağım. İstanbul’un kaynaklarını israfı bitirdik deyip, tabelalara 500 milyon lira harcamayacağım. Balya balya fotoğraflarla, orada görüntülerle İstanbullulara bu üzüntüleri yaşatmayacağım. Dolayısıyla malımız mülkümüz her şeyimizle İstanbul’a hizmet edeceğiz" diye cevap verdi.

"1 Nisan’ın işaret fişeğini burada hep beraber görmüş olacağız"

Yeniden Büyük İstanbul Mitingi hakkında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün İstanbul’un en büyük mekanlarından birinde basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Yarın saat 14.00’da 31 Mart yerel seçimlerle ilgili mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yeniden Büyük İstanbul mitingimizi bu alanda gerçekleştireceğiz. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi mitinglerimiz İstanbullu hemşehrilerimizin sevgilerini, aşklarını, heyecanlarını yansıttığı bir şölene dönüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İBB Başkan Adayımız Murat Kurum’un katılımlarıyla İstanbul’umuzda o coşkuyu, o heyecanı yaşayacağımız mitingi gerçekleştireceğiz. Fetret dönemine son verdiğimiz, yeniden eser ve hizmet belediyeciliğinin başlayacağı 1 Nisan’ın işaret fişeğini burada hep beraber görmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.