Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, seçimlerden sonra düzenlenen ilk toplantıda konuştu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Yönetim Kurulu toplantısında il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk defa düzenlenen toplantıda Yıldırım, seçimleri detaylı bir şekilde ele alacaklarını belirterek, "Milletimizin bu tabloyla birlikte ortaya koyduğu gerileme ifade eden sonuçları ciddi bir şekilde ele alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz politikalar açısından dönüm noktası olacak. Biz bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı.