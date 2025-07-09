AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı yasama yılının son grup toplantısına katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'ın davetlisi olarak TBMM'yi ziyaret eden anakademe, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu mahalle başkanlarına AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına zaman zaman coşkulu tezahüratları ile eşlik eden AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı, 'Dik dur eğilme İnegöl seninle', 'İnegöl burada, Reisinin yanında' şeklinde sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnegöl İlçe Teşkilatının coşkulu tezahüratları sonrasında teşkilat üyelerini Rabia işareti ile selamladı.

AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı, Meclis Grup Toplantısı sonrası Bursa Milletvekillerinin misafiri oldular.

Yaklaşık 100 kişilik kalabalik bir grupla gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren AK Parti Bursa Milletvekillleri, teşkilat üyelerine teşekkürlerini ilettiler.