Portekiz'e giderek görüşmeleri bizzat yürüten Başkan Serdal Adalı'nın, milli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı konuşuluyor. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü transferiyle ilgili son açıklama Asbaşkan Murat Kılıç’tan geldi. Kılıç, Başkan Adalı’nın kararlılığına dikkat çekerek, "Başkanımız 'Bir futbolcuyu alacağım' diyorsa mutlaka alır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Portekiz kulübü Benfica ile Orkun Kökçü'nün transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Transferin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı camiada büyük bir heyecan yaşanacağı değerlendiriliyor. Asbaşkan Kılıç, Başkan Adalı’nın geçmişteki başarılı transferlerine dikkat çekerek, "Başkanımız transfer konusunda çok tecrübeli. Geçmişten de çok başarılı transferler yaptı. Eğer bir şeyi 'Yapacağım' diyorsa, 'Bir futbolcuyu alacağım' diyorsa mutlaka alır. Kendisine bu konuyla ilgili güveniyoruz. Çok iyi transferler devam edecek" dedi.

Beşiktaş’ın transfer stratejisi genç oyunculara odaklanıyor. Kılıç, yaptıkları iki transferin genç oyuncular olduğunu, takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Sağ bek pozisyonu için de genç bir oyuncu transfer edileceğini belirten Kılıç, başkanın bu konuda bazı isimlerle görüştüğünü ifade etti. Kılıç’ın ismini açıklamadığı oyuncunun Orkun Kökçü olduğu öğrenildi.

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Orkun, Temmuz 2023’te Feyenoord’dan yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olmuştu. Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 55 maçta forma giyen milli futbolcu, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.