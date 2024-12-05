Prim desteğiyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, personelinin vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere sağlanan 5 puanlık prim desteği, 4 puana indirildi.

Ekonomim'in haberine göre, AK Parti tarafından Meclis'e sunulan teklif ile prim desteğinde yeni bir adım atıldı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen sosyal güvenlik düzenlemeleri içeren yasa teklifiyle, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla, vergi ve primlerini düzenli ödeyenlere sağlanan prim teşviki, imalat sanayi dışındaki sektörlerde 5 puandan 4 puana indirilecek.

İmalat sanayi sektöründeki 5 puanlık prim teşviki, 2026 yılının sonuna kadar devam edecek; ayrıca Cumhurbaşkanı, bu teşvikin 2027 yılına kadar uzatılmasına karar verme yetkisine sahip olacak.

TİSK DESTEĞİN DEVAM ETMESİNİ TALEP ETTİ

Meclis komisyonundaki görüşmelerde TİSK temsilcisi 2008 yılından beri devam eden 5 puanlık prim desteğinin önemine dikkat çekerek, şu sözleri kullandı:



“Özellikle kayıtlı, kurumsal, borçsuz iş yerlerinin yararlandığı en önemli teşvikin imalat sektörü dışında 1 puan dahi olsa indirilmesi bugün itibarıyla işverene kişi başına ortalama aylık 400 TL ekstra yük getirmektedir. Bu nedenle talebimiz imalat sektörüyle birlikte çok sıkıntılı günler geçiren diğer sektörlerde de 5 puanlık teşvikin devam etmesidir”

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, komisyona yaptığı açıklamada, 5 puanlık indirimle kayıt dışı istihdamın azaltılması, prim tahsilat oranlarının artırılması ve diğer sosyal güvenlik yükümlülüklerine gönüllü uyumun teşvik edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

16 KALEM ÜZERİNDEN DESTEK DEVAM EDİYOR

Kaya, 16'ya yakın istihdam teşvikinin olduğunu kaydederek, yeni düzenlemenin nedenini şu sözlerle aktardı:



“Biz bunun bu yıl içerisinde bilimsel yöntemlerle, istatistik metotlarını kullanarak analizini yaptık. Bu indirim gerçekten toplam sektörel açıdan en faydalı indirim, özellikle imalat sanayisinde 5 olarak tutulmasındaki amaç en önemli istihdam yaratan, yani tekstil, otomotiv, demir çelik gibi sektörlerin en fazla imalatta olması. Burada tasarruftan ziyade amaç bu teşvikin istihdamı artıran sektörlerde devam etmesi. Kalan kısmı da daha farklı alanlarda kullanılacaktır, yani bu teşviklerin etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. Biz şunun farkındayız: Bu 5 puan indirim önemli bir teşvik, faydalı bir teşvik, fakat biz burada teşviklerin daha etkin olması açısından yaptığımız çalışmaların sonucunda imalat sanayisinde 5 puan olarak devam ettirilmesinin çok daha faydalı olacağını düşündük.”

Halen, işçilerin brüt ücreti üzerinden yüzde 34,75 oranında prim kesintisi yapılıyor. Bunun 20,75’i işveren, 14’ü işçi payı olarak alınıyor. 2008 yılından beri vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puan indirim sağlanıyor.