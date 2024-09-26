AK Parti Söğüt ve Gölpazarı İlçe Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

AK Parti Söğüt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Murat Şahin, Gölpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına ise; Arif Çağlar atandı. Atama karalarını AK Parti Bilecik İl Başkanlığında tebliğ eden İl Başkanı Serkan Yıldırım, ”Söğüt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımıza Murat Şahin atanmıştır. Görevi devreden İsmail Koyuncu ’ya gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, göreve yeni gelen başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Gölpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımıza Arif Çağlar atanmıştır. Görevi devreden Batuhan Akkaya’ya gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, göreve yeni gelen başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.