Emekliye 100.'üncü yıl ikramiyesi mi geliyor? Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekliye zam düzenlemesi masada yer alırken, bir de ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi.

RAKAMIN EN AZ 5 BİN LİRA OLACAĞI SÖYLENİYOR

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ARA ZAM İÇİN FORMÜLLER MASADA

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirmenin ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi öncesinde de hayata geçirilebileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması devam ederken, yapılacak ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

'EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR'

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis gündemine gelecek ilk yasal düzenlemeyi açıkladı.

Emekli maaşlarında yapılması öngörülen düzenlemeye ilişkin de değerlendirmede bulunan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na konuyla ilgili bir talimat verdiğini hatırlatarak, "Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık.

Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor. Bu çalışma netleşmeden bir tarih ve rakam vermek şu anda mümkün gözükmüyor. Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.