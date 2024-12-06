Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Özel Akademi Hastanesi’nde yangın paniği yaşandı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, 12.00 sıralarında D-100 kara yolu Ovacık Mahallesi güzergahında bulunan Akademi Hastanesi’nde meydana geldi. Bodrum katındaki elektrik panosunun bulunduğu alandan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel facianın da önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.