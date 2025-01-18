Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki ile doların dalgalanması, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri, akaryakıt tabelasında bir değişiklik olup olmadığını merak ederken, bu gece yarısı itibarıyla pompada yeni bir zam uygulandı.

Yüzde 6'lık ÖTV artışının ardından akaryakıt fiyatları sık sık değişti. Geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 47 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Benzin kullanan araç sahipleri ise benzin fiyatlarına ne zaman zam yapılacağını merak ediyordu.

En son 7 Ocak'ta 1 lira 27 kuruş artan benzin fiyatı, bu gece yarısı itibarıyla 91 kuruş daha zamlandı.

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte son güncel akaryakıt tabelası:

BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,94 TL

Motorin: 47,90 TL

LPG: 25,62 TL

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,23 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: 26,17 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,73 TL

Motorin: 47,90 TL

LPG: 26,11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,10 TL

Motorin: 48,29 TL

LPG: 26,01 TL