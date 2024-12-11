Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Türk lirasındaki değer kaybı ve ÖTV artışları, milyonlarca vatandaşın yakıt harcamalarını yükseltiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, vergi, harç ve cezalara yapılacak yüzde 43,93'lük zam oranı 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Ancak, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler için 4 Ocak tarihi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiyle yıllık enflasyon oranını netleştirecek. Son ay için enflasyon verisinin yüzde 2 olarak gelmesi bekleniyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu artışın akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağına dair değerlendirmelerde bulundu. Buna göre, mevcut akaryakıt fiyatları baz alındığında, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2 olarak gerçekleşmesi durumunda:

Benzin fiyatları litre başına 1 lira 26 kuruş,

Motorin fiyatları litre başına 1 lira 18 kuruş,

LPG fiyatları ise litre başına 96 kuruş zamlanacak.

Zamlı tarifelerin 4 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.