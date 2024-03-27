Akbank, Bandwitt iş birliğiyle, KOBİ’lere dijitalleşme süreçlerini ölçümleme ve hedefleri doğrultusunda yol planları oluşturma hizmeti sunduğunu duyurudu.

Yenilikçi çözümlerle KOBİ’lerin işlerine sürdürülebilir değer katan Akbank, KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda da yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda banka, Bandwitt iş birliği ile yeni Akbanklı olan veya Akbanklı olup son 30 gün süresince işlem yapmamış KOBİ’lere dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik edecek.

Yapılan açıklamaya göre, bankacılık işlemlerini Akbank’a taşımak isteyen KOBİ’ler, iş birliğine özel davet kodu ile Akbank Mobil üzerinden bankanın müşterisi olduklarında, Bandwitt kampanya kodu SMS’le kendilerine iletilecek. Bu kod ile Bandwitt platformu üzerinden ücretsiz olarak dijitalleşme seviyelerini ölçümleyebilecekler. Halihazırda bankanın müşterisi olan KOBİ’ler ise mobil bankacılık üzerinden alacakları kampanya kodu ile bu hizmetten yararlanabilecekler. Kampanyaya katılan KOBİ’ler ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda aksiyon planlarını, ortalama maliyetlerini ve hangi iş ortaklarıyla çalışabileceklerini içeren kapsamlı bir rapor alabilecekler. KOBİ’lerin dijital yol haritalarını çizecek olan bu uçtan uca danışmanlık hizmeti kapsamında raporda belirtilen tedarikçiler için indirimler de sunulacak.

Bankanın her zaman KOBİ’lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında yer alma misyonuyla hareket ettiğini belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Dijital dönüşüm sürecine giren KOBİ’ler; verimli iş süreçleri yönetimi, müşteri memnuniyetinin artması, pazarlama ve satış kanallarının çeşitlendirilmesi, işletme maliyetlerinin azaltılması ve geniş bir müşteri kitlesine erişim gibi birçok faydadan yararlanabiliyorlar. Bu da onlara rekabet avantajı getirerek sürdürülebilir bir büyüme sağlıyor. Ancak KOBİ’ler çoğu zaman bu çok katmanlı süreci nasıl yönetecekleri konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Buradan hareketle Bandwitt iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmet, bir anlamda KOBİ’lerimizin dijital pusulası olacak. Müşterilerimiz Bandwitt platformu üzerinden alacakları raporla, dijitalleşmede hangi aşamada olduklarını, eksiklerini, çözüm yollarını ve aksiyon planlarını detaylı bir şekilde öğrenebilecekler. Banka olarak dijitalleşmeyi bütünsel olarak değerlendirerek, müşterilerimizin bu yöndeki ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılayacak hizmetleri ve ürünleri sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KOBİ’lerin dijitalleşmesini desteklemek ve hızlandırmak için çalıştıklarını ifade eden BANDWITT Kurucu Ortağı Selim Özoğuz, “KOBİ’lerin hızlı bir analiz ile dijitalleşme performanslarını görüntüleyebilecekleri, ihtiyaçlarına yönelik çözümlere ulaşabilecekleri bu platform ile dijitalleşme yolculuklarında emin adımlarla yürümelerini hedefliyoruz. KOBİ’lerin işlerini teknoloji desteğiyle en verimli şekilde yürütmeleri için bankayla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin çok faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.