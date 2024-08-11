Sanatı sadece sahnede değil Mersin’in her noktasında yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. ‘Yaz Dostum’ konserleri kapsamında kentin her noktasını sanatla buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, sahilde sıcak yaz akşamının keyfini çıkaranlara akustik konser ile eşlik ediyor.MERSİN (İGFA) - En sevilen parçaları akustik versiyonda çalan Kent Orkestrası’nın profesyonel ekibi, sahilde vatandaşlara zaman zaman duygulu anlar yaşatırken zaman zaman keyifli anlar yaşattı. Ailesi, arkadaşları, sevgilisi ile gelenlere keyifli anlar yaşatan sanatçılar, performanslarının ardından alkışlarla uğurlandı.

Mersinliler Kent Orkestrası’nın konserlerine hayran

Sokaktan sahiplendiği kedisi ile konsere gelen öğretmen Fatma Togay Akdoğan, “Çok tatlı, şık bir organizasyon olmuş. Açık havada insanların dinleyebileceği bir etkinlik” dedi. Büyükşehir’in birçok organizasyonuna geldiğini belirten Akdoğan, “Özellikle Mabel Matiz’in konseri çok güzeldi. Herkes için konsere gidebilmek maddi olarak mümkün olmuyor. Bu etkinliklere kolayca ulaşabilmesinin en uygun yolu belediyeler” diyerek, etkinliklerin çok güzel olduğunun altını çizdi.

Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu olan Ömür Sevgi Çil, konser hakkında, “Çok güzel buldum çok hoş bir etkinlik. Özellikle yaz aylarında insanların böyle çimlerde yayılıp oturup sohbet muhabbet eşliğinde müthiş bir eşlikçisi. Kim akıl ettiyse aklına sağlık” dedi. Yazın geldiğini hissettiğini söyleyen Çil, “Çalan insanların da mutluluğu gözlerinden okunuyor, güzel etkinlik. Daha çok olmasını isterim ve daha geç saatlerde olması çünkü insanlar ancak dışarı çıkabiliyor. Dolayısıyla güzel başladı çok erken bitti” diye konuştu. Çil son olarak, “Sanat her yerde, sanat sadece sahnede olan bir şey değil. Hayatın kendisi bir sanat. Ben sonsuz destekliyorum böyle etkinlikleri. Çok ince, çok sağduyulu bir konu bu. O yüzden bu konuda da elinden gelenin en iyisini yapıyorlar bence” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir’in hiçbir etkinliğini kaçırmadığını söyleyen Aylin Özdemir, çocuklarıyla beraber geldiğini söyleyerek, “Çok eğlenceli geçiyor. Başkana çok teşekkür ediyoruz, devamı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Pandemi döneminde itibaren bu tarz organizasyonlardan çok keyif aldıklarını kaydeden Mehmet Apaydın, “Çok keyifli, daha fazla olmasını isteriz” dedi.