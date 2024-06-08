Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji, yılın ilk çeyreğinde 5 milyar TL ciro, 171 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket, aynı dönemde 287 milyon TL FAVÖK oluşturdu.

Türkiye’nin önde gelen enerji üreticilerinden Akenerji, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ’in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, yılın ilk çeyreğinde 5 milyar TL satış geliri, 171 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket ilk üç ayda 287 milyon TL FAVÖK oluşturdu.

Akenerji CFO’su Özge Özen Aksoy, “Elektrik fiyatının yatay seyrettiği ve kâr marjının daraldığı dönemlerde operasyonel verimliliğin ve kaynak çeşitliliğinin önemi daha da artıyor. Özellikle 320 MW’ı aşan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün katkısıyla kesintisiz elektrik arzı sağladığımız; sürdürülebilir bir iş modeliyle santrallerimizi piyasa şartlarına göre mümkün olan en verimli şekilde işlettiğimiz bir ilk çeyreği geride bıraktık” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Katma değerli ürün ve hizmetler sunarak döviz bazlı gelir oluşturma hedefinin yanı sıra kaynak ve coğrafi çeşitlilik gözetilerek oluşturulmuş üretim kapasitemizin esnekliğini yılın geri kalanında da en iyi şekilde kullanacağız.”