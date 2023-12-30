Akhisar Spor Kulübü Yönetim Kurulu, yönetim kararları doğrultusunda yeni bir teknik direktör heyeti ile anlaşma sağladı. Kadir Kahraman ve yardımcısı Mevlüt Yardımcı ile 2023/24 sezonunun devamı için resmi sözleşme imzalayan kulüp, bu yeni dönemde takımın başına geçen teknik heyetiyle birlikte hazırlıklara başladı. Kulüp yaptığı açıklamada,

"Akhisar spor kulübü yönetim kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda yeni teknik direktör heyeti ile sözleşme imzalanmıştır.

Yeni teknik direktörümüz:KADİR KAHRAMAN ve MEVLÜT YARDIMCI ile 2023/24 sezonun devamı için sözleşme yapmış bulunmaktayız.Akhisar spor olarak kadir kahraman ve Mevlüt yardımcı hocamız ile sezonun devamı için kolları sıvadık bundan sonraki süreçte takımımız yeni teknik heyetimize emanettir.

İki taraf içinde hayırlısı olsun

AKHİSAR SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU" ifadelerini kullandı.