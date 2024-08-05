Akhisarspor Başkanı Menderes Acar, kulüp olarak 2024-2025 sezonunda 9 ligde mücadele edeceklerini belirtti.

Yeni sezon öncesinde bir açıklama yapan Başkan Menderes Acar, “Liglerin açılmasıyla ilgili hedeflerimizi belirledik. TFF’ye katılım dilekçelerimizi verdik. 2024 2025 futbol sezonunda katılım sağlayacağımız en önemli gruplardan U grupları olan 11 ile 18 arasında bütün gruplara katılmak ve bu grupları başarılı bir şekilde tamamlamak en önemlisi Süper Amatör Grubunda başarılı bir şekilde Play-off’lara kalmak Akhisarspor’umuzu en iyi şekilde ilçemiz adına temsil etmek istiyoruz. Süper amatörde önümüzdeki hafta içerisinde hemen hocamızla anlaşma yapacağız akabinde transferlerimize başlayacağız. Kongre sonrasında gelişen, sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. İler ki günlerde Akhisarspor’umuzun ana sponsorunu açıklayacağız” dedi.

Acar, ayrıca Akhisarspor’un Süper Amatör Grubu, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 ve U-18 gruplarında olmak üzere 9 kategoride mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: MURAT AVCI