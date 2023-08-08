İnegölspor yönetimi bir yandan transfer çalışmalarını gerçekleştirirken diğer yandan da kulübe kalıcı gelir oluşması için proje üretiyor.

Bu çalışmaların yanı sıra İnegölspor yönetimi İnegöl’de ki amatör kulüpler ile istişareler gerçekleştirerek, İnegöl’de ki gençlerin spor ile buluşması için fikir alışverişleri gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar kapsamında İnegölspor Başkanı Osman Sevim ve yönetimi, Süper Amatör Lig temsilcisi İnegöl Akhisarspor başkanı Menderes Acar ve yönetimini İnegölspor tesislerinde ağırladı.

ADIMIZDAN SÖZ ETTİRECEĞİZ

İnegöl Akhisar Kulübü Başkanı Menderes Acar “İnegöl’ümüzün markası olan İnegölspor’u bugün ziyaret ettik. İnegölspor, İnegöl’ün futboldaki en büyük markası. Başkanımıza hem hayırlı olsuna hem istişare etmek için buradayız. Akhisarspor olarak bu sezon doğru bir planlama ile hedeflerimize ulaşmak için göreve talip olduk ve çalışmalarımıza başladık. İnşallah Süper Amatör ligde adımızdan söz ettireceğiz. Osman başkanımı İnegölspor’da zor bir görev devraldı. Başkanımız kulübe kalıcı gelirler sağlamak adına yoğun bir mücadele veriyor. Yapılan transferler gösteriyor ki İnegölspor bu sene hedefe oynayacak inşallah. Allah kazasız belasız sakatlıksız bir sezon nasip etsin hepimize” dedi.



İNEGÖLSPOR’UMUZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Ziyaretleri için Menderes Acar’a teşekkür ederin İnegölspor başkanı Osman Sevim “İnegölspor’umuzu hak ettiği yerlere getirmek için yönetim olarak gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Bir yandan transfer çalışmalarını doğru bir şekilde gerçekleştirmek yoğun mücadele harcarken, diğer yandan da kulübümüze kalıcı gelirler sağlamak için projeler üretiyoruz. Menderes başkanım bugün bizleri ziyaret etti. İnegöl’de sporun geleceği, kulüplerimizin sorunları hakkında istişarelerde bulunduk. Bu istişarelerimiz sürekli devam edecek. İnegöl’de spor alanında ki eksikliklerin giderilmesi, çocuklarımızın spor ile buluşması için görüşmeler istişarelerimiz devam edecek” dedi.