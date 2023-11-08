Son zamanlarda akıllı ev, birçok yapıda kullanılmakta olan hayatı son derece kolaylaştıran teknolojiler arasında bulunmaktadır.

Endüstri alanında kullanılmakta olan bu sistemler son zamanlarda ev yapımlarında da oldukça kullanılmaktadır.

Evlerde gündelik hayat içerisinde kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel ve kişiye özel olarak dizayn edilebilmektedir.

Akıllı ev teknolojisinin yapılış gayesi olarak sayılabilecek ilk faktör konforun sağlanmasıdır. Bunun dışında akıllı ev sistemleri ile birlikte tasarruf da sağlanmaktadır. Gerek enerji alanında gerek diğer hususlarda son derece kayda değer tasarruf sağlanmaktadır. Sistem kullanıcı tarafından uzaktan kontrol edilebilmektedir.

Akıllı Ev Nedir?

Akıllı ev sistemlerinin en önemli özelliği akılı cihazlar ile entegre bir şekilde çalışabilmesidir. Bu cihazlar akıllı telefonlar, tabletler veya farklı cihazlar olabilmektedir.

Sistem bu sebeple çok basit bir şekilde yönetilebilmektedir. Akıllı ev sistemleri sayesinde evlerde kullanılmayan bölgelerin enerji giderlerinde çok ciddi azalmalar meydana gelmektedir. Sistem otomatik olarak kullanılacak bölgeyi algılayarak enerji aktarımını ona göre yapmaktadır.

Akıllı Ev Sistemleri

Konfor sağlanmasındaki gerekçe ise kullanıcılara gereksiz zaman kaybı yaşatmakta olan işlerin bu sistem sayesinde otomatik bir şekilde yerine getirilmesi ve aynı zamanda normal şartlarda kullanıcının gerçekleştirilmeyecek olan işlemlerin yapılmasıdır.

Akıllı evlerin sunmuş olduğu en büyük imkan, ev otomasyon sistemleri ile birçok ihtiyaç bulunmakta olan komutu peşi sıra yerine getirmek amacıyla yapılmakta olan “senaryolandırma” seçeneğini kullanıcılara sağlamasıdır. Örnek vermek gerekirse,

– Tüm perdelerin uygun bir şekilde kapatılması,

– Işıkların ihtiyaç dahilinde açılması,

– Alarmın sisteminin otomatik çalışması,

– Televizyonun istenilen zaman diliminden sonra kapatılması,

– Oda sıcaklığının talep edilen sıcaklık şeklinde ayarlanması,

– Hareket algılayıcılar marifetiyle kapıların sistemsel olarak açılıp kapanması vb.

Akıllı evin kullanıcılara klasik alarm sisteminden farklı olarak çok ciddi bir faydası bulunmaktadır. sistem yangın, sel veya hırsızlık gibi olayların yaşanmadan kullanıcıya bilgi vermesi bu gibi durumlarda zararı en aza indirmektedir.

Tatilde olduğunuz zaman içerisinde eve yaklaşan biri olması halinde müzik seti, ışıklar veya TV gibi cihazlar sistemsel olarak aktif olmakta ve evde birilerini olduğu izlenimi verilmektedir. Böylece sorunun önüne geçilmiş olacaktır.