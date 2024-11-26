Kocaeli Büyükşehir, selin yıktığı Osman Bey köprüsünü yeniden inşa etti. Köprü, Kocaeli-Sakarya bağlantısını sağlaması nedeniyle büyük önem taşıyor.

.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde trafik yükünü hafifletmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi’nde selden dolayı yıkılan Osman Bey Köprüsü’nü yeniden inşa etti. Böylece Kocaeli-Sakarya bağlantısını sağlayan Osman Bey Köprüsü araç ve yaya trafiğine açıldı.

MODERN VE DAYANIKLI KÖPRÜ

Büyükşehir tarafından modern bir görünüme kavuşturulan Osman Bey Köprüsü, vatandaşların büyük bir beğenisini kazandı. 12 metre genişliğinde ve 21 metre uzunluğundaki köprü için 13 adet prefabrik öngermeli kiriş montajı ile her iki tarafa yaya geçişi için kaldırım yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akmeşe gişelerinden çıkan vatandaşlar, Sakarya’ya bölgesine, Sakarya’dan ise Kocaeli’ne daha çabuk ve konforlu olarak ulaşmış olacak.

DERE ISLAH ÇALIŞMASI YAPILDI

Köprünün altından geçen derenin 22x40 metre uzunluğundaki bölümünde ıslah çalışması yapıldı. Bu bölümün tabanına kaya dolgu yapılarak üzerine beton döküldü. Ayrıca derenin iki yakasına taş duvar inşa edildi. Yapılan çalışmalarla hem köprü yenilenerek modern bir hale getirildi hem de aşırı yağışlar nedeniyle derede sel baskınlarının önüne geçilmiş oldu.