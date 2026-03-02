Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Temmuz ayından bu yana sürdürülen hipoterapi öncesi alıştırma eğitimlerini başarıyla tamamladı; Başkan Ahmet Akın'ın vizyon projelerinden biri olarak öne çıkan Binicilik, Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalar sayesinde özel bireylerin korkuları özgüvene dönüştü, düzenlenen programda 45 öğrenciye madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 45 öğrencisi, Temmuz ayından bu yana devam eden hipoterapi öncesi alıştırma eğitimlerini başarıyla tamamladı. Özel bireyler için fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi destekleyen çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Binicilik, Spor ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde uzman ekipler eşliğinde yürütüldü ve Engelsiz Yaşam Merkezi ile koordineli bir çalışma modeli uygulandı. Süreç boyunca özel bireylerin atlara karşı yaşadığı ön yargı ve korkular, düzenli eğitim ve sevgi temelli yaklaşımla yerini özgüvene, mutluluğa ve cesarete bıraktı. Ata binmek için gün sayan çocuklar; denge, koordinasyon ve motor becerilerinin yanı sıra sosyal iletişim alanında da önemli gelişim gösterdi.

Hizmetin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor

Program sonunda düzenlenen törende öğrencilere cesaret ve başarı belgeleri ile madalyaları takdim edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Başkan Akın'ın 'Balıkesir Benim Ailem' vizyonu doğrultusunda bu kapsayıcı çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, 'Çocuklarımızın gösterdiği üstün gayreti bugün taçlandırmış olduk. Önce onları yetiştiren ailelerine, ardından çocuklarımıza ve bu süreçte emek veren uzman ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sevgiyle birleşen emek sayesinde bugün bu özel anı yaşıyoruz. Hizmetimizi artırarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz' dedi.

Çocuklar sosyal gelişim gösterdi

Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Eda Özcan ise Temmuz ayından bu yana çocukların büyük sosyal gelişim kaydettiğini vurgulayarak, 'İlk zamanlarda ata karşı korkuları vardı çünkü bilmedikleri bir ortamdı. Ancak süreç içerisinde alıştılar ve önemli bir ilerleme sağladılar. Ata binmek için heyecanla gün sayıyorlar. Bu çalışma çocuklarımıza beceri ve sosyal gelişim anlamında çok güzel katkılar sundu. Başta Ahmet Akın Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Hipoterapi uygulaması özel bireylerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlayan örnek bir hizmet olarak öne çıkarken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerinin artarak devam edeceği kaydedildi.