Anne tarafı ya da baba tarafı fark etmeksizin aynı soydan gelen kişilerin yaptığı evliliğe akraba evliliği denilmektedir. Akraba evliliği birinci derece akraba evlilikleri ve ikinci derece akraba evlilikleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Anneden ya da babadan kardeş olan kişilerin çocuklarıyla yapılan evliliğe yani kuzen evliliklerine birinci dereceden akraba evlilikleri denilmektedir. Eğer ki yapılan evlilikte büyükanne ya da büyükbabadan bir tanesi kardeşse torun evlilikleri yapılmaktadır. Bu evlilikler ise ikinci dereceden akraba evlilikleri kategorisinde bulunmaktadır.

Akraba evliliği yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada ciddi olumsuzluklara sebep olan bir durumdur. Akraba evlilikleri özellikle gen yapısını bozmaktadır. Bunun için de uzmanlar tarafından kesinlikle önerilmemektedir. Ancak ne yazık ki Hacettepe Üniversitesinin 1983 yılında yaptığı çalışmaya göre ülkemizdeki akraba evliliklerinin oranı %21,10’dur.

Akraba Evlilikleri Riskleri Nelerdir?

Ölü Doğum: Doğum süreci tamamlandıktan sonra doğum esnasında ölüm anne için ve baba için çok büyük bir yıkım olmaktadır. Normal evliliklerde yapılan doğumlarda ölü doğum riski %1,4’tür. Ancak akraba evliliğinde yapıldığında bu oran iki katına çıkmakta ve ölü doğum riski %2,14’e yükselmektedir.

Düşük: Düşük riski gebeliklerde aileyi en çok korkutan durumlardan bir tanesidir. Ancak akraba evliliklerinde de düşük riski artış göstermektedir. Düşük riski normal evlilik yapan kişilerde %5,21 olurken, akraba evliliği yapan kişilerde düşük riski %10,55’tir.

Yeni Doğan Kayıpları: Akraba evliliklerinden olan çocuklarda yalnızca doğum sürecinde ya da doğum esnasında sorun yaşanmaz. Doğum gerçekleşmiş olsa dahi doğum sonrasında risklerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır. Yeni doğan kayıpları da akraba evliliğinde çok sık görülmektedir. Normal evliliklerde yeni doğan ölümleri %10,76 olurken, akraba evliliklerinde yeni doğan kayıpları %50’lik bir artış göstermekte ve bu oran %16,29’a çıkmaktadır.

Doğumsal Kusurlar: Normal doğumlarda da doğumsal kusurlar bulunmaktadır. Ancak akraba evliliklerinde doğumsal kusurlarda artış göstermektedir.

Hastalıklı Çocuklar: Genlerle birlikte hastalıklarda aktarılmaktadır. Bunun için de akrabalar arasında mutlaka gen benzerlikleri olmaktadır. Bunun için de akrabalar arasında gen benzerliği görülmektedir. Akrabaların evlenmesi ve çocuk sahibi olması durumunda ise gen yapılarına yakın iki kişinin genleri çocuklara aktarılmaktadır. Bunun için de ailede görülen hastalıkların çocuğa aktarılma riski çok daha fazladır. Mesela anne tarafında tansiyon problemi olsun. Eğer ki akraba evliliği yapılmazsa bebeğin bu sorunla karşılaşma riski düşmektedir. Ancak akraba evliliği yapılırsa bu gen yapısına benzer biriyle birlikte olunacağından gen yapısı da benzer olacaktır. Bunun için çocuğa bu hastalığın aktarılma ihtimali daha yüksek olacaktır.

Özürlülük Durumu: Özürlülük durumunda da bebeğe bu duruma aktarılma ihtimali bulunmaktadır. Bunun için de özellikle aynı özürlü gruba sahip kişilerin evlenmesi durumunda çocuklara bu özrün aktarılma ihtimali de yüksektir.

Akraba Evliliği Yapanların Sağlıklı Çocuğu Olabilir Mi?

Akraba evliliği yapan kişilerin de tabi ki sağlıklı çocuğu olabilir. Ancak akraba evliliklerinde risk daha fazladır.