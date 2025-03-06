Aktaş, Bozbey’in düzenlediği basın toplantısında sunduğu belgelerin hukuki ve resmi hiçbir geçerliliğinin olmadığını vurgulayarak, “Kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor” dedi.

Özellikle oğlunun düğününün belediye bütçesinden karşılandığı iddiasına sert sözlerle yanıt veren Aktaş, düğünün özel bir organizasyon firması tarafından yapıldığını ve belediye bütçesinden hiçbir ödeme yapılmadığını belirtti. Bozbey’i iddialarını ispat etmeye davet eden Aktaş, “Eğer iddialarını kanıtlayamazsa kendisi müfteridir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa ziyaretiyle ilgili yaptığı harcama açıklamalarının Bozbey’i paniğe sürüklediğini öne süren Aktaş, belediye bütçesinden yapılan harcamalarla ilgili tüm belgeleri kamuoyuna sunduklarını belirtti. Seçim sürecine ilişkin bazı siparişlerin belediye tarafından ödendiği yönündeki iddiaların da tamamen gerçek dışı olduğunu ifade eden Aktaş, bu süreçte belediyenin hiçbir ödeme yapmadığını söyledi.

Aktaş, Bozbey’in basın toplantısında belge olarak sunduğu dokümanların hiçbir resmi geçerliliği olmadığını belirterek, kendisine yöneltilen iftiralarla ilgili hukuki süreci başlatacağını duyurdu. “Allah’a çok şükür bu gömlek leke tutmaz” diyen Aktaş, Bozbey’i gerçekleri çarpıtmakla suçladı.