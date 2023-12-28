İnegöl'e bir dizi ziyaretler kapsamında gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başkan adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.

İnegöl’e bağlı kırsal Hilmiye mahallesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından düzenlenen 'Gal Arısına Dayanıklı Kestane Fidanı' dağıtım törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Aktaş, "Mevcut Belediye Başkanlığı’na aday adaylığı ile ilgili bir müracaatımız yok biliyorsunuz. Eşimiz dostumuz merak ediyor, soruyor. Allah aşkına sen aday mısın diye? Biz aday falan değiliz. Bize bu onuru, bu şerefi yaşatanlara her zaman Allah razı olsun diyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, parti büyüklerimize teşekkür ediyorum. 20 yıl olacak 3 ay sonra. Birçok kişi rahmetli babamı da hatırlıyordur, ailemi de biliyordur. Belediyeyle çok iltifatlı bir aileden geldiğimiz yok. Allah nasip etti 20 yıl bu şehre hizmet etmeye. O kadar güzellikler var ki insanların hayatına dokunduğum. Daha birkaç gün önce bir kızımızı 3 ay önce ameliyat ettirmiştik. 400.000 kişide bir görülen bir hastalık. Kunduracı göğsü diye. Ben ilk defa duydum. Ameliyatını yaptırdık. O yavrumuzun teşekkürlerini hiçbir maddi kaynakla bir makamla ve mevki ile değişmem. Yüzlerce, binlerce böyle mutluluğum var. Bu işi arzu eden herkese Cenab-ı Allah nasip etsin. Bugün ne kadar çalışıyorsam en az 2-3 katı çalışıp hem İnegöl’de hem de Bursa’da Cumhur İttifakı bayrağını dikmek için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Eğer yeterli derseler, hiç şüpheniz olmasın 31 Mart tarihine kadar emeğimizi, gayretimizi ortaya koyarız. Arkadaşlarımızın seçilmesi için elimizden geleni yaparız. Çok değerli arkadaşlarımız, meclis üyelerimizin katkısı var. Ben naçizane 50 küsürlü yaşlarda bu işe 20 yılını vermiş bir arkadaşım. Bunlar ekip işi. Ekiple yapılıyor. Bunlar güzellikler. İnşallah başka güzelliklerde de buluşmayı Allah nasip etsin." dedi.