CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından, AK Parti, MHP, BBP, DSP, HÜDA-PAR, TÜGVA ve kendi seçim kampanyası için 15.5 milyon TL ödendiğini açıklamış ve savcıları göreve davet etmişti.

Özgür Özel’in açıklamalarına Alinur Aktaş’tan cevap ise gecikmedi. Aktaş konuyu yargıya taşıyacağını ifade ederek şu açıklamaları yaptı;

Görüyorum ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığımız paylaşım Özgür Özel’in ayarlarını bozmuş. CHP’li belediyelerden yükselen yolsuzluk, usulsüzlük, para kuleleri ve delege pazarlıkları konusunda ne yapacağını bilemeyen Özgür Özel, tertemiz bir şekilde gerçekleştirdiğim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemiyle ilgili aslı olmayan ‘sözde’ belgelerle şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunuyor. Tamamen yasal ve hukuki zeminde gerçekleştirilmiş işleri ‘usulsüz’ iftirasıyla şahsıma yönelik yaptığı bu saldırıyı yargıya taşıyacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiririm. Yolsuzluk ve usulsüzlüğü sizler çok iyi bilirsiniz. 154 kalemde, altında İMZAMIN OLMADIĞI harcamalar konusunda şahsıma karalama yapmışsın. Siz konuşuyorsunuz ama ben BELGE ortaya koyuyorum. CHP Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin ağırlanması, konaklaması ve parti üyelerine Bursa Büyükşehir Belediye Özel Kalemi bütçesinden yapılan harcamaların BELGESİNİ de buradan kamuoyu ile paylaşıyorum.