AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Royal Canin, AKUT bünyesindeki arama köpeklerinin beslenme dahil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik iş birliği protokolüne imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İmzalanan iş birliği protokolü ile Royal Canin, AKUT arama köpeklerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılarken AKUT bünyesinde bulunan sertifikalı, operasyonel arama köpeklerinin sayısının artırılabilmesi için gerekli olan desteği sağlama noktasında katkıda bulunacak.

Ayrıca hayvanların insan hayatına sunduğu olumlu katkıları ön plana çıkarmak amacıyla çalışmalar yürüten Fransa merkezli Royal Canin Vakfı tarafından da arama köpeklerinin operasyonlar sırasında kullandıkları ekipmanların yenilenmesi için destek sağlanacak.

Yapılan iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, “AKUT Arama Kurtarma Derneği olarak faaliyetlerimizi sürdürmemiz için destekçilerimizin olması büyük önem taşıyor. Ekibimizde yer alan köpeklerimiz yalnızca operasyon için eğitilen, operasyona giderken ihtiyaç halinde yanımıza aldığımız köpekler değil. Bizler nasıl AKUT’ta gönüllüysek, köpeklerimiz de öyle. Bu nedenle, Royal Canin ile imzaladığımız iş birliği bizim için çok kıymetli” dedi.

Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol ise “Hayvanlar, dünyamızı daha iyi bir yer haline getiriyor. Royal Canin olarak bu inanç doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütüyor, hayvanlara daha iyi bir dünya yaratmak üzere çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. AKUT bünyesindeki arama köpekleriyle ve etkin operasyonlarıyla ülkemiz için çok büyük bir değer. Royal Canin olarak varoluş amacımız ile birebir örtüşen bu iş birliğini gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.