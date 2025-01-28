Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, yeni cadde ve yaşam alanları için 7 gün 24 saat gayretle çalışıyor. Akyazı’da bulunan Karacasu Deresi için ilçe belediyesiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, 1. etap çalışmaları çerçevesinde bin 250 metre uzunluğundaki derenin çevresinde işlemler sürüyor. Sağlam altyapı mottosuyla SASKİ, Karacasu Caddesi’ne yeni ve güçlü bir alt yapı kazandırdı. Toplamda 2 bin metre yeni içme suyu ile yağmur suyu hattı inşasının yanı sıra bölgede bin 200 metrelik atık su hattı da deplase edildi. Akyazı ulaşımını rahatlatacak ve bölgeye yeni bir yaşam alanı sunacak proje çerçevesinde zeminde iyileştirmeye giden Büyükşehir, kazı dolgu çalışmalarıyla uzun ömürlü bir güzergah hazırladı. Çalışmanın devamında yaya ile bisiklet yolları ve sosyal alanın gündüz ile gece saatlerinde rahatlıkla kullanımına imkân tanıyan modern aydınlatma sistemi inşa edilecek.

Kaynak: iha