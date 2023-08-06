Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşatan Yolu’nda bakım onarım, asfalt yenileme ve alt yapı çalışmaları yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı ana güzergahlardan biri olan Taşatan grup yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi yol konforunu artırmak için çalışma yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, yolun bazı noktalarında asfalt yenileme, bazı noktalarında alt yapı bazı bölümlerinde ise bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yelküprü ve Tesbili mevkiilerinde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmalarına başlandı. Samsa ve Kadıyaka’dan Gökbel Yaylasına bağlanan yolda ise Gökbel festivali öncesi bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.