Dün Sani Konukoğlu Konferans salonunda düzenlene Meclis Üyeleri ve Proje Tanıtımını programına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan, parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin’in konuşmalarının ardından kürsüye çıkan CHP İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan projelerini açıkladı.

30 madde olarak projelerini açıklayan Doğan, “İnegöl’ü 100 yıllık şehir planına kavuşturacağız. Şehir planlaması, şehirlerimizin sürdürülebilirliği ve yaşanabilirliği için hayati öneme sahiptir. İnegöl'ün değişen ihtiyaçlarına ve gelecekteki gelişmelere uygun bir şekilde planlanması, yaşam kalitesini artırarak hemşehrilerimizin refahını sağlamak amacıyla büyük bir projeye girişiyoruz. İnegöl'ün 100 yıllık şehir planı, şehrimizin altyapısını, ulaşımını, yeşil alanlarını, konut ve ticaret alanlarını, kültürel ve sosyal mekanlarını kapsayacak kapsamlı bir çalışma olacak” dedi.

İşte Doğan’ın projeleri;

“Deprem hazırlığının ve kentsel dönüşümünün hızlandırılması. Bölge otoparkları ile otopark sorununun çözüme kavuşturuyoruz. İnegöl AVM, Alanyurt ve Akhisar arasında hafif raylı sistemi hayata geçireceğiz. Kreşe giden çocuklarımızın ve ilkokul öğrencilerimizin bir öğün ücretsiz yemek desteği İnegöl Belediyesi olarak tarafımızdan karşılanacak. Evlenecek gençlere ücretsiz halk düğün salonları. Kapatılan İnegöl ekmek fabrikasını tekrar hayata geçiriyoruz. Kent lokantaları uygulaması ile öğrencilere ve düşük gelirli vatandaşlarımıza uygun fiyatlı yemek imkanı sunacağız. İhtiyaç sahiplerine 12.000 TL’lik Halkkart alışveriş kartı. Dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz üniversite kursları açıyoruz. Öğrenci yurtları hizmetleri ile gençlerimize ev sahipliği yapacağız. 65 yaş üstü bireyler için çay ve kahve evleri oluşturarak, yaşlılarımızın sağlık durumlarının takibi ile ihtiyaçları karşılayacağız. Aqua park projemiz ile sosyal yaşam alanları oluşturacağız. Bilim kültür ve sanat parkı ile sosyal yaşam alanlarını genişleteceğiz. İnegöl çocuk şehri ile çocuklarımız eğlenirken öğrenecek. Boğazköy barajı, Mezitler ve Şipali mahallerinde sosyal tesisler ve mesire alanlarını yapacağız. Kadın kooperatiflerini destekleyeceğimiz gibi kurulması için de öncelik edeceğiz. Tasarımında ve yürütmesinde doğrudan kadınların rol aldığı kadın sığınma ve dayanışma evleri kuracağız. Çalışan annelerin çocukları için tam gün kreş hizmeti vereceğiz. Engelli ve yaşlı bakım merkezlerini hayat geçiriyoruz. Her mahalleye taziye evleri ve mobil taziye hizmetleri. İbadethanelerin düzenli bakımı ve temizliğinin yapılması önem vereceğiz. Hemşehri ve kültür dernekleri yerleşkesini açacağız. Tarımsal destek projelerimizle çiftçimize nefes aldıracağız. İnegöl halkımızı her mahalleye kaynağından sağlıklı içilebilir su imkanı sağlayacağız. İnegölspor'a kalıcı gelir getirecek çarşı projemizi hayata geçiriyoruz. Bursa İnegöl karayolu üzerine yeni fuar alanı yapıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede danışma merkezleri açıyoruz. Aile terapi merkezleri kuracağız. Hayvan barınaklarını ve bakım koşullarını iyileştireceğiz.”

Muhabir: Fahrettin Eniş