CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve beraberindeki meclis üyeleri adaylarıyla İnegöl Manavlar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Manavlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz’ın kısa selamlama konuşmasının ardından bir konuşma yapan CHP Belediye Başkan Adayı Doğan, ziyarette İnegöl'ün hava kirliliği, deprem ve uyuşturucu gibi sorunları olduğunu belirtti.

Doğan, “Belediye başkanı seçilirsem dernekleri bir arada toplayan dernekler yerleşkesi yapacağım. Belediye'nin sosyal kültürel anlamda faaliyetlerini artıracağım. Gençleri kötü ortamlardan uzak tutmak için belediye bünyesinde gençleri araya getirecek uygulamalara gideceğim” şeklinde konuştu.

Ayrıca Doğan, “İnegöl insanını hafta sonu doğayla buluşturacak projelerle, doğal alanlar düzenlemeleri yapacağız." dedi.

Kaynak: Haber merkezi