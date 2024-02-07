Keles ilçesini Bursa’nın en popüler yerleşim birimlerinden biri yapmak istediklerini söyleyen Doğru, “Hedefimiz Cumhur ittifakı olarak bir önceki sonuçta aldığımız oy oranının üzerine çıkmak. Keles, doğal güzellikleriyle bırakın Bursa’yı, Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri. Teslim alacağımız bayrağı en iyi noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday tanıtım töreninde kendisinin ismini hitap etmesinin çok büyük bir onur olduğunu söyleyen AK Parti Keles Belediye Başkan adayı Ali Doğru, “Bana bu görevi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Bursa İl ve İlçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. 2019 Mart seçimlerinde Keles’te %59’.57 oy almıştık. Şimdi bize düşen görev bu oy oranını arttırmak” dedi.

Keles’e yakışan projelerle ilçeyi daha yaşanabilir bir yerleşim yerine getirmeyi istediklerini söyleyen Doğru, “AK belediyecilikle Keles her geçen yıl gelişti. Bizler devralacağımız bayrağı en iyi yere taşımak zorundayız. Büyükşehir Belediyemiz ve devletimizin işbirliği ile Keles’i Bursa’nın incisi haline getirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz yeni bir rekor kırmak. Projelerimize, çalışma hırsımıza, bilgi ve donanımıza güveniyoruz. Doğduğum bu ilçeye büyük ve kalıcı eserler bırak istiyorum. İlçe başkanımız ve yönetim kurulumuzla koordineli bir şekilde çalışarak Keles’i Bursa’nın tarım ve turizm ilçesi yapacağız” şeklinde konuştu.