Kocaeli’de raylı sistem hatlarını kente yayma yönündeki çalışmalarına devam eden Büyükşehir, Alikahya Stadyum Tramvay hattında rayların üretimini tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin otogar ile Sekapark arasından başlayan, ardından Kuruçeşme’ye kadar uzanan Akçaray tramvay hattında şehrin doğu kısmına hizmet edecek ve Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Alikahya Stadyum Tramvay Hattında kullanılacak rayların fabrikada üretimi tamamlandı. Yüklenici firmanın şantiye kurulumu ve zemin sondajına devam ettiği projede tamamen yerli ve milli üretim olan rayların üretimi ise Kardemir’de yapıldı.

Yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı; Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak.