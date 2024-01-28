Ünlü şarkıcı Alişan, Sivrihisar konserine gitmek üzere yola çıkarken sol tarafında şiddetli bir ağrı hissetmesi üzerine Hemen Bursa'daki bir hastaneye başvurdu. Sosyal medya hesabı ınstagramdan paylaşım yapan Alişan, acil durumuyla ilgili takipçilerine şu açıklamada bulundu;

"Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafmda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. İlçal tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandist amaliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef, ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz amaliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" dedi."