Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 33 şahıs yakalanarak Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 3 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 10 kişi olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi. 18 şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.