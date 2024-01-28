Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 33 şahıs yakalanarak Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 3 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 10 kişi olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi. 18 şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: iha