Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Muradiye Mahallesi Hastayurdu Caddesi üzerinde, manzaralı bir yer arayışında olan bir kişi, yaklaşık 25 metre yükseklikten parktaki demir korkulukların arkasına geçti. Ancak alkolün etkisiyle denge kaybeden bu şahıs, ev sahibinin bahçesine düşerek mahsur kaldı.

Olayın şahidi ev sahibi, düşen kişiyi fark edince hemen polisi aradı. Polis ihbarı aldıktan sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi evin bahçesinden kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda kişi güvende bir şekilde kurtarıldı.

Sağlık ekipleri de hızla olay yerine ulaştı ve düşen kişinin ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen bu şahıs, tedavi altına alındı. Polis, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.