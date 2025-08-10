Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Ekrem D.(43) yönetimindeki 16 BGM 907 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Yenice Köprülü kavşağında bariyerlere çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflemeyen sürücü ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan kontrolde sürücünün 1,71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye idari para cezası kesilirken ehliyetine el konuldu.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk