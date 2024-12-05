Yalova’da 2’ncisi düzenlenen "All Star Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması"nda ambulans şoförleri kıyasıya mücadele etti.

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Ambulans Servisi Başhekimliğince Altınova ilçesindeki eğitim alanında All Star Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması gerçekleştirildi. 4 ambulansın kullanıldığı yarışmada 13 ambulans şoförü birincilik için mücadele etti. Bir ambulans sürüş güvenliği eğitimi (ASGE) koordinatörü ve 7 ASGE eğitmeninin denetiminde yapılan yarışmada sürücüler hem hızlı hem güvenli şekilde araçlarını kullanarak derece elde etmeye çalıştı. Eğitim alanındaki dubaları devirmeden en hızlı dereceye imza atan ilk üç sürücü ödüllendirildi. Yarışmada birinciliği Armutlu 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri (ASHİ) biriminde görev yapan Mehmet Gövsar kazanırken, ikinci Armutlu 1 No’lu ASHİ’den Samet Kirişözü ikinci, Termal 1 No’lu ASHİ’den Orhan Dinçer ise üçüncü oldu.