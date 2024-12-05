200 milyondan fazla dinlenme rakamlarına sahip başarılı rock grubu Kendimden Hallice, Böyle Böyle Azaldım isimli yepyeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Hatamı Dansa Kaldırdım, Böyle Gitme, Sakince Yoruldum ve daha birçok şarkısıyla ses getiren ve son dönemin en iddialı gruplarından biri haline gelen Kendimden Hallice, söz ve bestesi grubun solisti Ozan Özalp’e ait Böyle Böyle Azaldım şarkısını Aytaç Özgümüş prodüktörlüğünde tamamladı. Şarkının mix ve mastering çalışması ise Feryin Kaya imzası taşıyor.

Altüst olmuş bir aşığın hikayesini anlatan şarkının vurucu sözleri ve akılda kalıcı melodisi Türkçe Alternatif Rock ve Pop tarzında güçlü bir çalışma ortaya koyuyor.

Kendimden Hallice’nin yeni şarkısı Böyle Böyle Azaldım, 29 Kasım itibarıyla Warner Music Türkiye dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.