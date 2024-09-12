Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı emrine atandı

Milli Savunma Bakanlığı Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı’nın ‘2024 Yılı Genel Atamaları’ ile Uzay Komutanlığı emrine atandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığı ve Hava Kuvvetlerinin bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı’nın teşkil faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Ayrıca Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı’nın ‘2024 Yılı Genel Atamaları’ ile Uzay Komutanlığı emrine atandığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin uzaydaki varlığını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan Uzay Komutanlığı ile uzay çalışmalarına uyum sağlamak ve Türkiye’nin sivil uzay makamları ile askeri uzay faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması hedeflendi. Gözetleme ve keşif gibi fonksiyonların ötesinde, uzayda askeri alanlarda da faaliyet gösterecek olan Uzay Komutanlığı, ilk olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber çalışmasıyla duyurulmuştu.