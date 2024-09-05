İnegöl'ün en köklü tarımsal işletmelerinden biri olan ve yarım asırdır faaliyetlerine devam eden Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2024 yılı salça üretim sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yaklaşık üç ay sürecek olan bu dönemde, hedeflenen üretim miktarı 1200 ton ihracat ve 500 ton yurt içi satış olmak üzere toplamda 1700 ton olarak belirlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte kooperatifi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

"Kulaca, Hem Türkiye’yi Hem Avrupa’yı Besliyor"

Kadın istihdamına büyük katkı sağlayan ve çalışanlarının %90'ını kadınların oluşturduğu kooperatifin üretim sahalarını gezen Başkan Taban, ekibin çalışmalarını yakından takip etti. Taban, yaptığı açıklamada, Kulaca Kooperatifinin İnegöl’ün en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, özellikle Avrupa’ya gerçekleştirilen ihracatın İnegöl için büyük bir kazanç olduğunu belirtti. "Kooperatifimiz, 1974 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü bir kuruluş. Üretim aşamasıyla tıpkı bir fabrika gibi çalışıyor; önce ürünler tedarik ediliyor, ardından titizlikle işlenip paketlenerek sevkiyata hazırlanıyor. Salçalar Türkiye’nin dört bir yanına ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor," şeklinde konuştu.

"Kulaca Markası İnegöl’ün Yüz Akı"

Başkan Alper Taban, Kulaca Kooperatifinin her geçen yıl üretim kapasitesini artırarak büyümeye devam ettiğini ifade ederek, "2024 yılı salça üretim sezonu başlamış durumda ve bu süreç iki-üç ay boyunca sürecek. Kooperatifin bir diğer önemli özelliği ise kadın istihdamına sağladığı büyük katkı. 100’den fazla kadının burada çalışıyor olması bu tesisi ayrıca değerli kılıyor. Bu yıl ihracatta %20’lik bir artış bekleniyor ve toplamda 1200 tonluk ihracat hedeflenmiş durumda. Yurt içinde de yaklaşık 500 ton satış yapılması planlanıyor. Burada ne yaptığını bilen, işine hâkim bir ekip var. Kooperatifimizin İnegöl’ümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inanıyorum. Üreticilerimize ve çalışanlarımıza bol kazançlar diliyorum" dedi.

25 Yıllık İhracat Tecrübesi

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur ise kooperatifin uzun yıllardır ihracata yönelik çalıştığını belirtti. Kooperatifin, her yıl yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat geliri sağladığını ve bu gelirin doğrudan ülkeye kazandırıldığını ifade eden Uğur, “Tarım ürünlerinin tarladan alınıp işlenerek doğrudan ihraç edilmesi, dövizin ülkemizde kalmasını sağlıyor. Bu anlamda kooperatifimiz çok kıymetli bir iş yapıyor. Kapasitemizi her yıl artırmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl bin ton ihracat gerçekleştirdik, bu yıl ise 1200 ton hedefledik. Bu süreç sözleşmeli bir çalışma ile yürütülüyor" açıklamasında bulundu.