İlçe halkı, Bugün Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım programında yeniden aday gösterilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı coşku ile karşıladı. Parti binası önünde AK Parti üyeleri ile vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılanan Başkan Alper Taban'a, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram eşlik etti.

Parti önünde kurulan platformda partilere seslenen Başkan Taban, "İnegöl'e yakışan en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "Kökleri mazide, olan bu kutlu davamızın siyasi arenadaki ismi olan AK Partimiz merkezi hükümet olarak, hem yerel yönetimler olarak siz değerli aziz milletimize hizmet etmeye devam etmektedir. Kıymetli kardeşlerim 1994 ruhu dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında başlayan süreç ilk girdiğimiz 2004 yılındaki yerel seçimlerden itibaren ağırlıksız bir şekilde AK belediyecilik siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir. Türkiye yüzyılı vizyonuyla gerçek belediyecilik şiarıyla inşallah çok kıymetli gönül ortağımız dikkat ederseniz gönül ortağımız diyoruz. Proje ortağımız değil, gönül ortağımız Milliyetçi Hareket partimizle beraber bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da 31 mart sabahına kadar girmedik gönül çalmadık, kapı bırakmadan, sıkmadık el bırakmadan inşallah canla başla gayretle çalışmaya devam edeceğiz ve 31 mart sabahında da inşallah girmiş olduğumuz seçimlerde bugüne kadar aldığımız oyla tekrar eden sizlerin teveccühüyle. inşallah mazhar olacağız." şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, "31 mart yerel seçimlerinin inegöl imize ve ülkemize hayırlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamda bugünden itibaren Bursa'da Alinur Aktaş başkanımız ve inegöl'de Alper taban başkanımız için mücadele edeceğiz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ömürlerini feda ettiği, Cumhur İttifakı'nı hem ülkemizde hem de İnegöl'de zaferle sonuçlandıracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Başkan Uğur Bayram'dan sonra mikrofunu eline alan AK Parti Belediye Başkan adayı Alper Taban, Tabii bu akşam bir seçim konuşması yapmıyoruz aslında bu bir başlangıç, önemli bir virajın önemli bir dönemin arefesindeyiz. Öncelikle burada olduğunuz için bu soğuk günde soğuk gecede burada olduğunuz için ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Borsamızda çok kıymetli Cumhurbaşkanımızı ve onu çok değerli ekibini ağırladık. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluyuz. Bu tür ziyaretler çok kıymetlidir. Şehirlere verilen önemdir atfedilen önemlidir. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımıza kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabi bugün Cumhur İttifakı'nın hem partimizin hem Milliyetçi Hareket partimizin adayı olarak gösterilmek gerçekten şahsım adına büyük onur verdi, ailem adına büyük olur verdi bizlere. Bundan dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah çıktığımız bu yolda hiçbir ferdimizi mahcup etmeyeceğcek, hiçbir ferdimizin başını öne eğdirmeyecek şekilde canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Sayın Cumhurbaşkanımızı Bursa'mızda ağırladık. Bursa'mız bütün ilçeleriyle beraber Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gönlünde ayrı bir yeri olan şehir hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'yi seviyor, gönül coğrafyasının tamamını seviyor ama sayın Cumhurbaşkanımız Bursa'yı ayrı bir seviyor. O yüzden bize bugün akşamüstü Biz Cumhurbaşkanımızı yolcu ederken özellikle milletvekillerimize, il başkanımıza, Büyükşehir Belediye başkanımıza tekrar dedi ki; Bursa, AK Parti kurulduğu günden beri beni ve partimi hiç mahcup etmedi. Her zaman en büyük desteği ben Bursa'dan aldım dedi. Bursa'yı size emanet ediyorum dedi. Sonra da bana da döndü İnegöl benim için çok değerli dedi. İnegöl'ü çok seviyorum dedi. İnegöl, Bursa'nın en önemli ilçelerinden bir tanesi dedi. Siz de dedi İnegöl'ü, Bursa'yı hep beraber çalışacaksınız ve her zaman olduğu gibi İnegöl en büyük desteği yine 31 mart'ta verecek diye benden söz istedi. Ben de inegöllü hemşehrilerim adına sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Dedim ki efendim hiç endişe etmeyin, İnegöl'ümüz sizi seviyor. Cumhur ittifakı ile el ele, gönül gönüle 31 Mart akşamı en büyük oy oranını Allah'ın izniyle İnegöl verecek."