Altıeylül Belediyesi mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram öncesinde ve bayram süresince gerçekleştirecekleri kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda yapabilmeleri amacıyla mezarlıklarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, başta Çınarlıdere Mezarlığı olmak üzere mücavir alan içerisinde bulunan mahalle mezarlıklarında temizlik ve bakım faaliyetlerini artırdı. Mezarlık alanlarında uzayan ve geçiş yollarını kapatan yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve mezar aralarındaki alanlarda da detaylı temizlik gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların ziyaretleri için hazırlık

Altıeylül Belediyesi ekipleri ayrıca kuruyan ağaç dallarını budayarak hem çevre düzenini sağlıyor hem de tehlikelerin önüne geçiyor. Yapılan budama ve temizlik çalışmalarının ardından mezarlık alanlarında genel çevre düzenlemesi yapılarak ziyaretçilerin daha rahat hareket edebileceği bir ortam oluşturuluyor. Altıeylül genelinde sürdürülen çalışmalarla birlikte mezarlıkların daha bakımlı ve düzenli hale getirilmesi hedeflenirken, ekipler bayram öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehirli: 'Mezarlıklarımızı bayrama hazırlıyoruz'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hakan Şehirli, mezarlıkların toplum için manevi değeri yüksek alanlar olduğuna dikkat çekti. Başkan Şehirli, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için belediye ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını ifade etti. Başkan Şehirli 'Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarımızda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yürütüyoruz. Komşularımızın kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için ekiplerimiz ilçe genelindeki mezarlıklarda titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın ziyaretlerini en iyi şartlarda gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.