Altıeylül Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Altıeylül’deki öğrencilere büyük bir yenilik sunularak, Altıeylül Akademi Dijital Dershane platformu hizmete girdi. Bu yeni eğitim aracı, öğrencilere sınıf seviyelerine uygun dijital içerikler sunarak, akademik başarılarını arttırmalarına imkan sağlayacak.

Eğitimde fırsat eşitliği için büyük adım

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, dijital dershane platformunun açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu vurguladı. Başkan Şehirli, Balıkesir’in eğitimdeki köklü geçmişine atıfta bulunarak, Savaştepe Köy Enstitüsü, Necatibey Eğitim Fakültesi ve Balıkesir Lisesi gibi okulların ülkemize birçok değerli şahsiyet kazandırdığını belirtti. Şehirli, Altıeylül Belediyesi olarak eğitime verdikleri önemin altını çizerek, bu alandaki desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

"Dijital dershane, her öğrenciye eşit fırsat"

Başkan Şehirli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sevgili öğrencilerimiz ve değerli veliler, eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden en önemli unsurdur. Balıkesir, eğitim alanında önemli adımlar atmış bir şehir olarak tarihteki yerini almıştır. Biz de Altıeylül Belediyesi olarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugün burada, Altıeylül Akademi Dijital Dershane platformunu sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu platform, özellikle dershane imkanlarından yararlanamayan öğrencilerimize ulaşarak, akademik başarılarını artırmalarına imkan tanıyacak. DERSLİG Akıllı Dijital Platformu sayesinde, öğrencilerimiz; konu anlatımları, soru çözümleri ve deneme sınavları ile zaman ve mekân bağımsız bir şekilde eğitim alabilecekler. Bu sayede, her öğrencimize eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz.”

Sürekli destek ve motivasyon

Başkan Şehirli, dijital dershane platformunun yalnızca bir eğitim aracı değil, aynı zamanda öğrencilere sürekli destek ve motivasyon kaynağı olacağını da belirtti. "Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında her aşamada yanlarında olacağız. Çeşitli motivasyon etkinlikleri, toplantılar ve geri dönüş imkânları ile hem çalışmalarını takip edecek hem de eksiklerini gidermeleri için gerekli desteği sağlayacağız" dedi.

Atatürk’ün eğitime verdiği önem

Başkan Şehirli, konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önemi hatırlatarak, Atatürk’ün şu anlamlı sözünü aktardı:

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.”

Bu sözle, eğitimin toplumlar için ne denli hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Şehirli, Altıeylül Akademi Dijital Dershane platformunun, Balıkesir’in ve Türkiye’nin geleceği için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Açılış programına Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı ve Serdar Karakaş ile birlikte, Özel Kalem Müdürü Ahmet Deniz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hakan Semerci katıldı.

Başkan Şehirli, platformun öğrencilere sağladığı faydalardan söz ederken, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak bu tür projelerin devam edeceğini ve eğitim alanındaki yatırımların artarak süreceğini ifade etti.

Altıeylül Akademi Dijital Dershane, öğrencilere modern eğitim imkanı sunarak, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu yenilikçi adım, Altıeylül’deki öğrencilerin akademik başarılarını artırırken, onların eğitim yolculuklarında önemli bir destek olacak.