Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlarken yatırımcıların yüzü güldü. Altın alacak düğüncüler ise fiyatların düşeceğinden umutsuz.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda yatay seyreden altın piyasası geçtiğimiz haftayı yükselişle kapattı. Haftanın ilk günü altındaki yükseliş devam etti ve altın piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı.

Bursa Kapalı Çarşı esnaflarından Enes Tüfekçi, Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı değerlendirmede, “Uzun süredir yatay seyreden altın iki haftadır hareketleniyor. Yılın bu dönemlerinde bu yükselmeler normal. Yılbaşına kadar gram altının 3 bin liraları bulacağını öngörüyoruz. Her zaman olduğu gibi yatırımcıya altını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İŞTE ALTIN PİYASASINDA 26 AĞUSTOS 2024 FİYATLARI

ALIŞ FİYATI

SATIŞ FİYATI

FARK

HAS ALTIN HAS ALTIN

2.806,26

2.817,34

%0.76

ONS ONS

2.523,1

2.523,4

%0.45

USD/KG USD/KG

81.950

82.150

%0.62

EUR/KG EUR/KG

73.520

73.900

%1.08

22 AYAR 22 AYAR

2.551,70

2.691,47

%5.86

GRAM ALTIN GRAM ALTIN

2.792,23

2.825,79

%1.57

ALTIN GÜMÜŞ ALTIN GÜMÜŞ

83,74

83,81

%-0.43

YENİ ÇEYREK YENİ ÇEYREK

4.546

4.609

%1.74

ESKİ ÇEYREK ESKİ ÇEYREK

4.490

4.541

%1.18

YENİ YARIM YENİ YARIM

9.120

9.209

%1.34

ESKİ YARIM ESKİ YARIM

8.980

9.068

%1.35

YENİ TAM YENİ TAM

18.213

18.361

%1.18

ESKİ TAM ESKİ TAM

18.100

18.220

%1.03

YENİ ATA YENİ ATA

18.690

18.840

%1.18

ESKİ ATA ESKİ ATA

18.690

18.826

%1.25

YENİ ATA5 YENİ ATA5

93.168

94.008

%1.27

ESKİ ATA5 ESKİ ATA5

92.747

93.445

%1.12

