Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlarken yatırımcıların yüzü güldü. Altın alacak düğüncüler ise fiyatların düşeceğinden umutsuz.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda yatay seyreden altın piyasası geçtiğimiz haftayı yükselişle kapattı. Haftanın ilk günü altındaki yükseliş devam etti ve altın piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı.
Bursa Kapalı Çarşı esnaflarından Enes Tüfekçi, Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı değerlendirmede, “Uzun süredir yatay seyreden altın iki haftadır hareketleniyor. Yılın bu dönemlerinde bu yükselmeler normal. Yılbaşına kadar gram altının 3 bin liraları bulacağını öngörüyoruz. Her zaman olduğu gibi yatırımcıya altını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
İŞTE ALTIN PİYASASINDA 26 AĞUSTOS 2024 FİYATLARI
|
ALIŞ FİYATI
|
SATIŞ FİYATI
|
FARK
|
HAS ALTIN
HAS ALTIN
|
2.806,26
|
2.817,34
|
%0.76
|
ONS
ONS
|
2.523,1
|
2.523,4
|
%0.45
|
USD/KG
USD/KG
|
81.950
|
82.150
|
%0.62
|
EUR/KG
EUR/KG
|
73.520
|
73.900
|
%1.08
|
22 AYAR
22 AYAR
|
2.551,70
|
2.691,47
|
%5.86
|
GRAM ALTIN
GRAM ALTIN
|
2.792,23
|
2.825,79
|
%1.57
|
ALTIN GÜMÜŞ
ALTIN GÜMÜŞ
|
83,74
|
83,81
|
%-0.43
|
YENİ ÇEYREK
YENİ ÇEYREK
|
4.546
|
4.609
|
%1.74
|
ESKİ ÇEYREK
ESKİ ÇEYREK
|
4.490
|
4.541
|
%1.18
|
YENİ YARIM
YENİ YARIM
|
9.120
|
9.209
|
%1.34
|
ESKİ YARIM
ESKİ YARIM
|
8.980
|
9.068
|
%1.35
|
YENİ TAM
YENİ TAM
|
18.213
|
18.361
|
%1.18
|
ESKİ TAM
ESKİ TAM
|
18.100
|
18.220
|
%1.03
|
YENİ ATA
YENİ ATA
|
18.690
|
18.840
|
%1.18
|
ESKİ ATA
ESKİ ATA
|
18.690
|
18.826
|
%1.25
|
YENİ ATA5
YENİ ATA5
|
93.168
|
94.008
|
%1.27
|
ESKİ ATA5
ESKİ ATA5
|
92.747
|
93.445
|
%1.12