Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları Aralık ayında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, küresel piyasalardaki pozisyonların yıllık kapanış için belirleyici olacağını ifade etti.

"Ons altın tarafında 2.033 dolar seviyesi önemli" diyen Memiş, hızlı yükselişin ardından ons altında teknik bir düzeltme beklentisini dile getirdi. Destek ve direnç seviyelerini belirleyen uzman, 1.980 - 2.080 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğini belirtti. Gram altında ise düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurgulayan Memiş, özellikle euroda beklentinin daha avantajlı olduğunu ifade etti.

Aralık ayı yoğun olacak

"Aralık ayı oldukça yoğun bir ay olacak!" diyen uzman, Amerika'dan gelecek önemli veri ve açıklamaların, piyasaların yıllık kapanışında ve 2024 yılının ilk çeyreğindeki mesajlar için belirleyici olacağını söyledi. ABD'de tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri ile FED faiz kararının etkilerine dikkat çeken Memiş, Aralık ayındaki dalgalanmalara karşı yatırımcıları şimdiden uyarmış oldu.

Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, ons altının yönünün gram altını belirleyeceğini belirterek düşük seviyelerde gram altın alımını tercih etmemesi gerektiğini ifade etti.

Güncel altın fiyatlarına da değinilen haberde, gram altının 1.895,19 TL alış ve 1.895,48 TL satış fiyatlarıyla işlem gördüğü, ons altının ise 2.039,93 dolar alış ve 2.040,25 dolar satış fiyatlarıyla el değiştirdiği bilgisi paylaşıldı. Çeyrek altının ise 3.032,30 TL alış ve 3.099,11 TL satış fiyatlarıyla işlem gördüğü belirtildi.