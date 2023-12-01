Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan ilk toplantısının, bilinmeyen bir nedenle ertelendiği açıklandı. Elde edilen bilgilere göre komisyonun toplantısı bugün gerçekleşmeyecek. Henüz toplantının neden ertelendiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantı tarihindeki değişikliği ilerleyen günlerde duyuracak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldiğinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak 1 Aralık'ta çalışmaya başlayacağını belirtmişti.

Cevdet Yılmaz, bir yılda asgari ücrete yapılan yüzde 114'lük zamı vurgulayarak, "Asgari ücret artışı, enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu artışın yanı sıra asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirilmesi, bütçeye 500 milyar TL'lik bir maliyet getirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Temsilcilerin çalışma takvimine göre, komisyonun 4 kez bir araya gelmesi ve uzlaşma sağlaması bekleniyor. Yeni asgari ücretin 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde belirleneceği bildirildi.