Yalova’nın Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali, ecdadımız ve sünnet çocukları için okutulan mevlit ile başladı.

Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali, Osman Gazi, Evliya Çelebi, Hersekzade Ahmet Paşa, ecdadımız ve sünnet çocukları için okutulan mevlit ile başladı.

Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde düzenlenen mevlide; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Makedonya Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki, Bosna Hersek Konjic Belediye Başkanı Osman Çatic, Karadağ Tusi Belediye Başkanı Haris Ramovic, Yalova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Şaban Cineviz, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, sünnet çocukları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Hacı Tevfik Yılmaz Camii imam hatibi Kemalettin Kaya ve Harsekzade Ahmet Paşa Camii İmam Hatibi Erkan Pekmezci’nin Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okumalarının ardından Altınova İlçe Vaizi Ali Rıza Öztürk dua yaptı.

Mevlit sonrasında Altınova Belediyesi Osmanlı Şerbeti ikramında bulundu.